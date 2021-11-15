Обозреватель France Football назвал причину разгрома сборной Казахстана со счетом 0:8

Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье поделился впечатлениями от крупного поражения сборной Казахстана в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил причины такого результата.

В минувшие выходные в Париже казахстанцы со счетом 0:8 уступили французам. Это поражение стало самым крупным в истории нашей сборной.

"Это была одна из лучших игр сборной Франции в отборочном цикле. Все футболисты действовали прекрасно и показали, как должна играть сильнейшая команда мира. В таком матче сложно назвать соперника, который смог бы выстоять. Казахстанцы прибыли слабым составом, что также повлияло на результат. После двух пропущенных голов гости перестали верить в свои силы. Если выделять кого-либо из игроков гостей, то только вратаря. Без него счет мог быть гораздо крупнее", - отметил Севилье.

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Напомним, что после этой игры Франция оформила прямую путевку в финальную часть турнира, набрав 15 очков в семи матчах, а вот казахстанская команда с тремя баллами завершила выступление на последнем, пятом месте в турнирной таблице группы D.