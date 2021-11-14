"Унизили и отобрались на ЧМ-2022". В России высказались о крупном поражении сборной Казахстана в Париже

Российский "Спорт-Экспресс" подробнее остановился на матче сборных Франции и Казахстана в отборочном цикле чемпионата мира-2022, отметив результативную игру лидеров "трехцветных".

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

"Франция унизила Казахстан и отобралась на ЧМ-2022.

Чемпионы мира едут в гости к Финляндии, уже решив все свои задачи. Сделано это была уверенно, мощно и красиво. Настолько, что Мбаппе к 32-й минуте оформил свой первый хет-трик за сборную, и это событие стало заметным не только в его карьере. Так, статистики отметили, что "трюков со шляпой" в официальных матчах французские игроки не делали со времен Доменика Рошто в 1985 году, а в первом тайме в отборах на чемпионаты мира подобного в исполнении "трехцветных" и вовсе не случалось на протяжении 65 лет.

Французы на кураже еще и пытались все сделать красиво, как в эпизоде, когда Бензема хотел отправить мяч в сетку ударом через себя после "рабоны" Гризманна. Этот номер форварду "Реала" не удался, но свое он взял во втором тайме, двумя точными ударами обойдя Давида Трезеге и став пятым снайпером в истории Франции (35 мячей). Можно представить, какой была бы результативность Бензема, если бы не скандальная история его отстранения от национальной команды. Однако это все теория, а на практике в Катаре у французов будет самая сильная атакующая тройка.

Очевидно, что в ней еще и прекрасные отношения. В этом плане показателен момент в концовке, когда Мбаппе отдал мяч и право на пенальти Гризманну, который после взятия ворот продемонстрировал на второй футболке надпись 13/11/15, почтив память жертв теракта у стадиона "Сен-Дени". Мбаппе же без покера все равно не остался, напомнив о прошлом аналогичном достижении, когда великий Жюст Фонтен устроил бенефис в матче за бронзу ЧМ-1958. Нынешняя же Франция явно намерена отстоять в Катаре свой титул", - говорится в тексте.

После этой игры Франция оформила прямую путевку в финальную часть турнира, в семи матчах набрав 15 очков. Казахстанская команда сыграла последнюю игру в цикле, расположившись с тремя баллами на последнем, пятом месте в группе D. Для команды Талгата Байсуфинова это поражение стало самым крупным в истории.