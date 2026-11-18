Защитник санкт-петербургского "Зенита" и один из лидеров сборной Казахстана Нуралы Алип оценил работу нидерландского специалиста Джона ван ’т Схипа и назвал двух тренеров, которых хотел бы видеть во главе национальной команды, передают Vesti.kz.

Алип вынес вердикт работе ван ’т Схипа

По мнению футболиста, сборная не смогла в полной мере раскрыть свой потенциал под руководством нидерландского специалиста. Особенно тяжело футболист пережил домашнее поражение от Молдовы (1:2).

"Результаты ван ’т Схипа на посту главного тренера сборной были печальными. Под его руководством мы не смогли раскрыть свой потенциал. Когда мы проиграли Молдове на своем поле, у меня даже слезы не останавливались. Кто станет следующим тренером сборной, я не знаю. Нам ведь сообщают об этом только в последний момент. Лично я хотел бы видеть на этом посту Талгата Байсуфинова или Магомеда Адиева. Талгату ага не создали условий для работы, поэтому он ушел. А если бы пришел Магомед Адиев, ребята вновь объединились бы и стали одной командой. Он специалист, который умеет зажечь огонь в глазах футболистов. Я был бы только рад, если бы Адиев возглавил сборную", — цитирует слова Алипа AmanVibe.

Казахстан завершил выступление в Лиге наций без побед

Джон ван ’т Схип возглавил сборную Казахстана 7 августа. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в групповом этапе Лиги наций, в которых трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Казахстан занял последнее место в своей группе.

17 ноября Казахстанская федерация футбола объявила, что не будет продлевать контракт с нидерландским специалистом.