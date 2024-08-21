Нойера не будет в сборной Германии: позиция футболиста

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:47
©instagram.com/manuelneuer/

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии, сообщают Vesti.kz.

Немецкий вратарь с 2009 года выступал за национальную команду. На его счету 124 матча за сборную Германии. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе Бундестим.

"Дорогие болельщики, дорогая футбольная Германия после более чем 15 лет и 124 матчей за сборную, сегодня заканчивается моя карьера в национальной команде Германии.

Те, кто меня знают, понимают, что это решение далось мне непросто. Я чувствую себя физически отлично, и, конечно, меня привлекала идея поехать на чемпионат мира 2026 года в США, Канаду и Мексику. Но, несмотря на это, после многих продолжительных и интенсивных обсуждений с моей семьей и друзьями, я пришел к выводу, что сейчас именно тот момент, когда нужно завершить свою главу в сборной.

Оглядываясь назад, я чувствую гордость и благодарность! Особенно потому, что 13 июля 2014 года мы смогли осуществить нашу большую мечту и вместе стали чемпионами мира в Бразилии. В течение семи лет и 61 матча я имел честь выводить немецкую национальную команду на поле в качестве капитана, до того как получил травму. Это была честь, которую я каждый раз вновь и вновь ценил.

Домашний чемпионат Европы в этом году стал еще одной важной вехой, даже несмотря на то, что нам не удалось завоевать титул. Я ощущал каждую секунду особую эйфорию и единение по всей стране. Давайте сохраним это чувство!

Огромное спасибо всем сотрудникам, тренерам и игрокам, которые сопровождали меня с момента моего дебюта в национальной команде 2 июня 2009 года!

И особенно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики, за вашу поддержку на протяжении всех этих лет!

Я любил носить футболку национальной сборной", - написал футболист в своем Instagram.


Добавим, что ранее об окончании карьеры в сборной Германии объявил Илкай Гюндоган, который был капитаном национальной команды на Евро-2024.

Метки:
Германия Чемпионат мира по футболу Чемпионат Европы по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:47
Сборные
Нойера не будет в сборной Германии: позиция футболиста
Сегодня , 08:00
Сборные
Адиев раскрыл правду о конфликте с защитником сборной Казахстана
Вчера , 17:00
Сборные
От "Казахского Месси" до Жукова. 5 футболистов, которых проигнорировал Черчесов
Вчера , 15:44
Сборные
Анализ состава сборной Казахстана при Черчесове: смена первого номера и освежение атаки?
Вчера , 14:02
Сборные
Алип "заступился" за Черчесова и угодил в скандал. Почему от игрока требуют извинений?
Вчера , 11:04
Сборные
Черчесов ввел запрет в сборной Казахстана: детали
19 августа, 21:43
Сборные
Капитан сборной Германии на Евро-2024 принял судьбоносное решение
19 августа, 20:45
Сборные
Месси оставили без матчей отбора на ЧМ-2026
19 августа, 19:36
Сборные
Черчесов нашел европейский клуб, который играет как сборная Казахстана
19 августа, 16:59
Сборные
Казахстан объявил состав на первые матчи Лиги наций
© 2008 - 2024 ТОО «EML»