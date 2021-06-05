Неймар помог сборной Бразилии выиграть пятый матч в отборе ЧМ-2022

Его команда лидирует в таблице.

Неймар. Фото: БКФ©
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Сегодня 11:48

Сборная Бразилии по футболу выиграла у Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в бразильском Порту-Алегри и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Ришарлисон (65-я минута) и Неймар (90+4-я, пенальти).

Как итог, Бразилия одержала пятую победу подряд и с 15 очками закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Эквадор с девятью баллами располагается на третьей строчке из десяти.

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Метки:
ЧМ-2022 Бразилия Неймар


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Сегодня 11:48
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