"Недостойное завершение карьеры". Чемпион мира жёстко высказался о Роналду и вспомнил Месси

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о возможном завершении Криштиану Роналду выступлений за национальную команду Португалии, сообщают Vesty.kz.

Накануне Роналду официально заявил об окончании международной карьеры.

"Конец его карьеры в сборной и последние несколько недель в целом были недостойными и крайне стыдными. В этом виноваты и сам Роналду, и Португальская федерация футбола. В отличие от Месси, он упустил свой шанс, а федерация опозорила себя нелепым штрафом, который наложила на него после его отъезда.

Его наследие и годы выступлений за "Манчестер Юнайтед" и "Реал" – нечто уникальное и исключительное, это выдающаяся карьера. Но завершить её хуже было просто невозможно. Это совершенно недостойно.

Переход в Саудовскую Аравию привёл к тому, что о нём больше практически ничего не слышно. В случае с Месси в Америке было больше поводов для обсуждения. Там он проявил себя ярче. Но больше всего впечатлили его выступления и забитые голы на чемпионате мира. А Роналду там мы почти не видели.

Поэтому ему, как и Месси, после турнира следовало устроить прощальный матч, чтобы его проводили с любовью и аплодисментами. Но нет, ему обязательно нужно было продолжать играть, затем обиженным покинуть расположение сборной, после чего федерация оштрафовала его на какие-то несколько сотен евро.

Это в высшей степени недостойное завершение карьеры", – приводит слова Маттеуса Sky Sport.