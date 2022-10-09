"Не хотелось бы ехать туда...". Тренер Северной Ирландии - о матче с Казахстаном в отборе Евро-2024

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Сегодня 22:24
©irishfa.com

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф заявил, что он весьма доволен жеребьевкой отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матчи пройдут с марта по ноябрь 2023 года. С составами всех групп отбора можно ознакомиться здесь.

"Это дает нам шанс преподнести сюрприз", - сказал Бараклаф после того, как его команда попала в одну группу H с Данией, Финляндией, Словенией, Казахстаном и Сан-Марино.

"Я думаю, что нам хорошо быть в группе из шести команд. Это означает, что нам не нужно играть товарищеские матчи, и поэтому каждая игра будет отборочной, в этом что-то есть.

Рад, что удалось избежать попадания в более сильную группу. При этом Дания - сильная команда и серьезный противник для нас, однако считаю, что матчи против Финляндии и Словении можно выиграть.

Будет долгое путешествие в Казахстан, хоть мне и не хотелось бы ехать туда в июне, когда там душно, но что есть, то есть. Я думаю, все команды в группе будут думать, что они могут победить друг друга", - отметил он.

Ранее итоги жеребьевки квалификации Евро-2024 прокомментировали главные тренеры сборных Казахстана и Финляндии Магомед Адиев и Маркку Канерва.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Ирландия

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