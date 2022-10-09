В сборной Финляндии оценили группу отбора Евро-2024 с Казахстаном

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва высказался об отборочной группе чемпионата Европы 2024 года, в которую также попали Казахстан, Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан‑Марино.

"Хорошая жеребьевка. Интересные команды. Дания, безусловно, является главным фаворитом в этой группе. Но мы собираемся выиграть группу, это точно. Мы не встречались со Словенией в квалификации, а о Казахстане у нас хорошие воспоминания, мы одержали две победы над ним в отборочных матчах чемпионата мира. Давненько мы не встречались с Северной Ирландией, это сильный соперник. Естественно, о Сан-Марино нужно позаботиться в обоих матчах. Я с нетерпением жду начала квалификации", - приводятся его слова на сайте Футбольной ассоциация Финляндии.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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