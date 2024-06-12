Названы виновные в поражении сборной Казахстана от Азербайджана

Сайт euro-football.ru прокомментировал итоги товарищеского матча сборных Азербайджана и Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды.

Отмечается, что при счете 2:2 Рамазан Оразов и Абат Аймбетов не воспользовались своими возможностями для гола, тогда как Турал Байрамов был точен со штрафного.

"Cборные Азербайджана и Казахстана провели насыщенный событиями товарищеский матч. Уже на второй минуте после подачи углового Нуралы Алип головой продлил полет мяча, а Ян Вороговский стал автором результативного удара во вратарской. Тут же Эмин Махмудов с пяти метров сотряс перекладину, пробивая без помех. Абат Аймбетов прорвался к штрафной и выкатил мяч под удар Максиму Самородову с 15 метров - 0:2. Хозяева размочили счет также с корнера, повторный прострел Махмудова, и Махир Эмрели с разворота был точен - 1:2, перерыв. Эмрели получил по ногам в штрафной сразу после возобновления игры - пенальти. Махмудов пробил правее центра ворот, а кипер не угадал - 2:2. Рамазан Оразов мог сразу ответить голом, но умудрился промахнуться, пробивая в упор. То же самое у Аймбетова после скидки Оразова. А вот Турал Байрамов прямым ударом со штрафного метров с 30 забил третий гол - 3:2. Эффектная развязка событийного матча", - пишет источник.

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