Названы причины провала сборной Казахстана в матче с Грецией

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему сборная Казахстана по футболу неудачно сыграла с Грецией в полуфинале Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева со счетом 0:5 уступили в Афинах и потеряли шансы на попадание в основную стадию чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

По его мнению, казахстанцы провалились из-за отсутствия опыта выступлений в подобных матчах. Также свою роль сыграла психология.

"Возможно, ребятам не хватило опыта, потому что такие игры, где надо здесь и сейчас показывать свой максимум, бывают нечасто. Может, кто-то перегорел, кто-то может наоборот, недонастроился, поплыл. Здесь трудно говорить, потому что после четырех мячей в первом тайме все было ясно, они психологически сломались", - рассказал он в интервью "Газете.Ru".

Напомним, что за выход на континентальное первенство Греция сыграет с Грузией, которая в другом полуфинале Лиги наций переиграла дома Люксембург (2:0). Казахстанцы же проведут товарищеский матч с люксембуржцами в ночь на 27 марта. Команда уже прибыла в эту страну.