Названы причины провала сборной Казахстана в матче с Грецией

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 08:58
©kff.kz

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему сборная Казахстана по футболу неудачно сыграла с Грецией в полуфинале Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева со счетом 0:5 уступили в Афинах и потеряли шансы на попадание в основную стадию чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz

По его мнению, казахстанцы провалились из-за отсутствия опыта выступлений в подобных матчах. Также свою роль сыграла психология.

"Возможно, ребятам не хватило опыта, потому что такие игры, где надо здесь и сейчас показывать свой максимум, бывают нечасто. Может, кто-то перегорел, кто-то может наоборот, недонастроился, поплыл. Здесь трудно говорить, потому что после четырех мячей в первом тайме все было ясно, они психологически сломались", - рассказал он в интервью "Газете.Ru".

Напомним, что за выход на континентальное первенство Греция сыграет с Грузией, которая в другом полуфинале Лиги наций переиграла дома Люксембург (2:0). Казахстанцы же проведут товарищеский матч с люксембуржцами в ночь на 27 марта. Команда уже прибыла в эту страну.

Метки:
Сборная РК по футболу Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Лига наций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:58
Сборные
Названы причины провала сборной Казахстана в матче с Грецией
Сегодня , 08:35
Сборные
Сборная Казахстана прибыла на третий матч в году
Вчера , 22:41
Сборные
Казахстану предложили "нового" тренера после разгрома от Греции
Вчера , 17:04
Сборные
Казахстан разгромом и тремя дублями завершил отбор на Евро-2024
Вчера , 13:51
Сборные
Сборная Казахстана отцепила из состава футболиста после разгрома от Греции
23 марта, 19:30
Сборные
Назван ключевой игрок сборной Казахстана в битве за Евро
23 марта, 17:09
Сборные
В Греции подобрали эпитет для Казахстана после победы в плей-офф Лиги наций
23 марта, 16:39
Сборные
От мифологии к реальности. Останется ли Адиев в сборной Казахстана?
23 марта, 11:36
Сборные
Сумасшедший гол "ножницами" решил судьбу матча трехкратного чемпиона Европы
23 марта, 10:32
Сборные
Новый опорник сборной Казахстана рассказал о разговоре с Адиевым после матча с Грецией
© 2008 - 2024 ТОО «EML»