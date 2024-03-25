Сборная Казахстана прибыла на третий матч в году

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Люксембург на товарищеский матч с местной национальной командой, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФФ, команда проведет предыгровую тренировку на стадионе "Стад-де-Люксембург", где, собственно, и состоится игра в ночь на 27 марта. Начало - в 00:45 по времени Астаны.

Для подопечных Магомеда Адиева это будет третий матч в году. 14 марта в Дубае они обыграли в контрольной игре Туркменистан (2:0), а 22-го числа в Афинах были разгромлены Грецией (0:5) в рамках плей-офф Лиги наций и потеряли шансы на попадание в основную стадию Евро-2024.

В преддверии предстоящей встречи с Люксембургом тренерский штаб отцепил из состава одного футболиста, подробности - тут.