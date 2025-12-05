Названа главная звезда ЧМ-2026 по футболу: Месси 8-й, а Роналду только 25-й

Спортивное издание The Athletic составило рейтинг 100 лучших футболистов, которые примут участие на предстоящем чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Авторы опиралось на пять критериев, по каждому из которых игрок получал оценку от одного до пяти. Затем эти баллы суммировались, и на их основании формировался итоговый рейтинг.

В расчет брались текущая форма (оценки от сервиса FotMob), прошлые выступления и достижения, важность для своей сборной, трансферная стоимость по данным Transfermarkt (вес этого критерия снижен наполовину, поскольку рыночная стоимость возрастных игроков по определению ниже, хотя их влияние на ЧМ не обязательно будет меньше), а также рейтинг в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.

"Можете относиться к этому скептически, но в разработку рейтингов футболистов в таких играх вкладывается удивительно много труда. Этот метод оценки уровня игроков не менее объективен, чем любой другой из доступных", - пояснили в The Athletic по поводу последнего пункта.

На основании вышеперечисленного первое место в рейтинге занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На второй строчке расположился форвард норвежской команды Эрлинг Холанд. Тройку лидеров замкнул испанец Ламин Ямаль.

Действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины - Лионель Месси оказался на восьмой строчке.

Топ-20 звёзд ЧМ-2026 по версии The Athletic выглядит так:

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал");Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");Ламин Ямаль (Испания, "Барселона");Харри Кейн (Англия, "Бавария");Педри (Испания, "Барселона");Джуд Беллингем (Англия, "Реал");Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал");Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами");Кевин де Брюйне (Бельгия, "Наполи");Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити");Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль");Родри (Испания, "Манчестер Сити");Витинья (Португалия, "ПСЖ");Рафинья (Бразилия, "Барселона");Луис Диас (Колумбия, "Бавария");Букайо Сака (Англия, "Арсенал");Роберт Левандовски (Польша, "Барселона");Деклан Райс (Англия, "Арсенал");Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");Усман Дембеле (Франция, "ПСЖ").

Отметим, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял 25-е место в рейтинге.

Из других именитых футболистов в рейтинге: Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал") – 26-е место, Бруну Фернандеш (Португалия, "МЮ") – 29-е, Лука Модрич (Хорватия, "Милан") – 33-е, Джамал Мусиала (Германия, "Бавария") – 34-е, Флориан Виртц (Германия, "Ливерпуль") – 46-е, Коул Палмер (Англия, "Челси") – 69-е, Абдукодир Хусанов (Узбекистан, "Манчестер Сити") – 86-е.

Добавим, что сегодня, 5 декабря, состоится жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2026. Всё о мероприятии можно прочитать - здесь. Прямая трансляция церемонии доступна по этой ссылке.

Сам чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Финал мундиаля состоится на стадионе "Метлайф" в США.