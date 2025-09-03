Назван точный счёт матча Казахстан - Уэльс в отборе к ЧМ-2026

Появился расклад на матч сборных Казахстана и Уэльса в рамках пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт 4 сентября в Астане.

Что ждать от матча Казахстан - Уэльс: возможен дебют Анарбекова, первый гол Сатпаева и не только

"Увы, сборная Казахстана вновь вернулась на уровень аутсайдеров европейского футбола. Одна победа, одна ничья и восемь поражений, семь из которых сухие — такова печальная статистика официальных встреч за последние полтора года. Не добавляет оптимизма перед ближайшими матчами и отсутствие в составе сборной ряда ключевых игроков, а также статистика четырёх последних домашних игр, в которых Казахстан не забил ни одного гола.

Уэльс, напротив, только увеличил результативность, забивая в среднем три мяча в последних своих пяти встречах. Не все эти матчи закончились победами, к тому же в ближайшей игре Крейг Беллами не может рассчитывать на двух игроков оборонительного плана. Однако глубина состава в сборной Уэльса позволит компенсировать эти потери и добыть важные три очка. Впрочем, ждать от гостей разгрома не стоит — международные матчи с участием Казахстана на своём поле в последнее время не изобилуют голами.

Прогноз - 0:2, пишет Soccer365.ru.