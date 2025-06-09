"Мы их растерзали". Алиев сделал дерзкое заявление о матче Казахстана с Северной Македонией

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев подвел итоги домашней игры с Северной Македонией в квалификации ЧМ-2026. На своем поле национальная дружина уступила с минимальным счетом, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу македонцев.

- Обновление команды - путь медленный. Первый процесс пошел: наш многоуважаемый капитан Асхат Тагыберген набрался мужества и смелости, и он попрощался с национальной сборной. Он сказал об этом в раздевалке, дав понять, что эту дорогу уступает молодым. В раздевалке он попрощался с футболкой национальной сборной.

- Когда игроки опустошены, они переживают о том, как они не смогли забить. Они были уверены, что забей один, они забили бы и второй. К сожалению, сегодня Всевышний... Может, он отдаст нам в другом матче. Но я рад, как игроки сегодня выдали хороший матч, где ни один болельщик не осмелится сказать что-то плохое ни о 16-летнем игроке, ни о 35-летнем. Вы видели, куда сегодня прибежал Малый и как он отдал пас?

- Конечно, поднимите статистику, Бахтиер Зайнутдинов - лучший бомбардир в истории сборной. Вы представляете, будь он там, в центре поля, со своим ударом и со своей "чуйкой"? Его голы нам были необходимы сегодня. Абат Аймбетов с его голевым чутьем - он тоже всегда ходил, искал мотивацию, забивал. Тот же Айбар Жаксылыков. Это тонкое голевое чутье - оно нужно. У македонцев был один такой момент, и Трайковски забил оттуда. Это качество игрока.

Мы сегодня атакующим потенциалом эту команду растерзали. Дастан попал в штангу, Самородов... А у них один удар, и это была удача, благодаря которой они оказались сильнее.