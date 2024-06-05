"Мои рекомендации не важны, его успехи очевидны". Адиев - о Черчесове

Бывший наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о своем преемнике Станиславе Черчесове, передают Vesti.kz.

По словам Адиева, у него спрашивали насчет Черчесова, но это тяжело назвать рекомендацией.

Я не люблю кого-то рекомендовать. Рекомендация – это ответственность. Если завтра что-то пойдет не так, спросят с тебя – "Что ты нам рекомендовал?". Иногда за себя тяжело ответить, еще придется нести ответственность за другого человека.

Меня спрашивали, да, по поводу Черчесова. И я свои рекомендации тренера дал. Но понятно, что они и так на поверхности: за Станислава Саламовича говорят его достижения, он личность в футболе. Мои рекомендации не настолько важны, они и так на поверхности.

Я искренне желаю, чтобы Саламович в два раза превзошел мои рекорды. Я хочу, чтобы все последующие тренеры добивались со сборной большего и большего. Личных амбиций у меня нет, я никогда не держался за регалии. Президент Федерации Барменкулов привез серьезного тренера (Черчесова), который, я надеюсь, на еще больший уровень вытолкнет сборную", - приводит слова Адиева Спорт Шредингера.