Месси сделал заявление об уходе из сборной Аргентины

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Сегодня 10:49
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Лионель Месси заявил, что вероятнее всего завершил бы карьеру в сборной Аргентины, если бы команда не смогла выиграть чемпионат мира-2022, сообщают Vesti.kz.

"Мне очень понравился чемпионат мира, потому что я знал, что он может стать последним, и, честно говоря, я думаю, что если бы мы не стали чемпионами мира, меня бы больше не было в национальной сборной. По крайней мере, я должен был попытаться. Не может быть, чтобы я выиграл все на клубном и личном уровне, и если бы я не сделал этого со сборной, это было бы так, словно чего-то не хватает. Сегодня, будучи чемпионом мира, я не могу покинуть сборную и должен наслаждаться всем этим, но в то же время, когда я наслаждаюсь этим, у меня огромное спокойствие", - приводит слова Месси Ole.

Лионель Месси сделал неожиданное заявление об участии на ЧМ-2026

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексики.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина

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