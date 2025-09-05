Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой (3:0) в 17-м туре квалификации ЧМ-2026 заявил, что пока не решил, когда завершит карьеру в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Месси в этой игре оформил дубль.

"Я полон энтузиазма и нетерпения. Шаг за шагом. Я ещё не принял решения!" - цитирует Месси TyC Sports.

Ранее 38-летний форвард отметил, что матч в Буэнос-Айресе станет для него последним домашним в рамках отбора.

Аргентина уже гарантировала себе первое место в южноамериканской группе и путёвку на чемпионат мира-2026.