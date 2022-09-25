"Мертвый" Казахстан? Тренер обратился к хейтерам после игр Лиги наций

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Сегодня 10:13
©Мейірбек Тажкуранов

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко высказался об успехах  Казахстана в группе С3 Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz. В прошлом розыгрыше турнира конкуренты бились за выживание в дивизионе.

Казахстанская команда досрочно выиграла свою группу, а Молдова (десять очков) борется с Латвией (12 баллов) за выход в С. 

"Нет досады от того, что мы не оказались на их месте. Мне просто всегда неприятно вспоминать высказывания "друзей", что мы даже эту "мертвую" команду Казахстана не смогли обыграть. Хотя мы обыграли их один раз, просто по итогу двух матчей не прошли дальше.

Но "мертвая" команда Казахстана заняла первое место в группе, где обыграла "мертвые" команды Словакии и Азербайджана. Давайте, считаю, мы тоже будем "мертвыми" для всех, и будем при этом потихоньку набирать силы, выигрывать и выигрывать и двигаться вперед", - сказал Клещенко на пресс-конференции.

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Добавим, что сегодня, 25 сентября, казахстанцы сыграют в Баку с Азербайджаном, а в следующем розыгрыше Лиги наций могут получить топовых конкурентов.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Молдова Сборная РК по футболу Лига наций

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