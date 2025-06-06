Машины от президента и еще кое-что. Сборная Узбекистана получила роскошные подарки за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не остался в стороне от исторического успеха национальной сборной. За героическую путевку на чемпионат мира-2026 футболисты получат в подарок автомобили, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

Накануне команда Узбекистана добилась важного результата - сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории пробилась на главный футбольный турнир планеты.

"Заслуги футболистов, проявивших настоящую отвагу и стойкость в отборочных матчах среди сильнейших команд Азии, были достойно оценены. Сразу после вчерашней игры глава нашего государства первым позвонил им и поздравил с этим историческим результатом, а сегодня подписал указ о присвоении группе футболистов и тренеров почетных званий, награждении орденами и медалями. В столице тысячи наших соотечественников готовятся торжественно встретить героев. На церемонии, организованной в честь национальной сборной, им будут вручены подарки Президента - автомобили", - сообщил Асадов.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика.

Добавим, ранее "Манчестер Сити" обратился к своему защитнику Абдукодиру Хусанову и к Узбекистану после исторического выхода сборной этой страны на мундиаль.

В ФИФА также отреагировали на успех сборной Узбекистана.

Кроме того, в Казахстане обратились к сборной Узбекистана.