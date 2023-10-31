Магомед Адиев сделал заявление об интересе со стороны "Актобе"

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Вчера 16:45
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Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью Sport 24 прокомментировал информацию о возможном назначении его на пост главного тренера "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Адиев может возглавить "красно-белых". Отмечалось, что он и Леонид Слуцкий рассматриваются в качестве основных кандидатов на должность главного тренера "Актобе", в случае, если действующий наставник Андрей Карпович уйдет с поста.

"Ко мне есть определенный интерес от разных клубов из различных стран. Но никогда себе не позволю прийти на "живое" место, - отметил Адиев. - Андрея Карповича очень сильно уважаю, достойно справляется со своей работой. Поэтому никаких переговоров с "Актобе" не было. Да, приезжал в Актобе, где мы открывали поля, обсуждали развитие футбола в городе, смотрели кандидатов в сборную.

Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов - свое слово сдерживаю! Готовлюсь к предстоящим поединкам. Все мои мысли посвящены им. А что будет дальше - решим с президентом федерации", - заявил Адиев.

Напомним, что Адиев возглавляет сборную Казахстана, которой в отборе на Евро-2024 осталось провести два матча. Национальная команда Набрала 15 очков и занимает третье мест ов группе H.

Метки:
Адиев Магомед Карпович Андрей Актобе ФК Сборная РК по футболу

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