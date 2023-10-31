Магомед Адиев нашел себе новую работу вместо сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев может возглавить "Актобе", сообщают Vesti.kz. Это может произойти после окончания отборочного цикла к чемпионату Европы-2024.

По информации KazFootball.kz, Адиев посетил матч 26-го тура КПЛ между "Актобе" и "Жетысу" (2:2). После игры он встретился с руководителем управления спорта области для обсуждения возможного назначения на пост главного тренера "красно-белых".

Отмечается, что решение будет принято после заключительных матчей сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября).

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После восьми туров Казахстан с 15 очками занимает третье место в группе. Лидируют Словения и Дания (по 19).

Что касается "Актобе", то клуб в минувшем сезоне финишировал третьим в КПЛ и добыл путевку в еврокубки.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58 2 Астана 26 16 5 5 36-24 53 3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50 4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44 5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39 6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36 7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34 8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34 9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29 10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29 11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29 12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27 13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20 14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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