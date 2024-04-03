Магомед Адиев определился со своим будущим: подробности

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Сегодня 07:03
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, судя по всему, решил вернуться в клубный футбол, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Адиев возглавит грозненский "Ахмат", выступающий в российской премьер-лиге (РПЛ).

"Вроде как это его окончательный выбор. Также достоверно известно о том, что еще в прошлом году "Актобе" предлагал ему пост наставника актюбинской команды. Однако ввиду предстоящих игр в плей-офф Лиги наций он тогда ответил отказом. Позже проходила информация о том, что "Актобе" - нечто вроде запасного аэродрома для Магомеда Мусаевича, где Дмитрия Парфенова могли бы сместить при первой же осечке. Но, зная характер Адиева, его национальность, воспитание, в такое, конечно, сложно поверить. Ведь их с Парфеновым связывает дружба. А для чеченцев понятие чести и дружбы не пустой звук.

Что касается сборной Казахстана, то будет ли он и дальше работать с ней или нет, покажет время. Но, откровенно говоря, шансы на это ниже, как если бы он принял какой-нибудь казахстанский клуб, потому что чемпионат России разительно отличается от нашего чемпионата прежде всего сроками проведения. Кроме того, нужно непременно учитывать позицию руководства чеченского "Ахмата". Ввиду сильной конкуренции в РПЛ и необходимости решать ряд сложных турнирных задач оно может и не дать добро на совмещение. Однако это всего лишь наши предположения. Как будет на самом деле, узнаем позже", - пишет источник.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) тренировал карагандинский "Шахтер". В его тренерской карьере также были "Чайка", "Ахмат", "Анжи", "Легион Динамо".

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет шымкентский "Ордабасы", подробности - здесь

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Футбол Ахмат ФК Премьер-лига России

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