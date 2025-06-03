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Лидер "Ордабасы" сменит капитана "Актобе". Кто сыграет с Алипом в обороне сборной Казахстана

©ФК "Ордабасы"

Лидер обороны "Актобе" Алибек Касым вновь не сможет помочь сборной Казахстана в матче отборочного цикла ЧМ-2026 и это почти наверняка заставит Али Алиева вернуться к варианту с одним из заслуженных ветеранов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Сергей Малый заслужил камбэк в команду и что может повлиять на его мотивацию. 

Как известно, Малого постепенно начали отодвигать от основы еще при Магомеде Адиеве, позже Станислав Черчесов основной видел пару с участием Алибека Касыма и Нуралы Алипа, попутно отказавшись от системы в три ЦЗ. 

Назначение Али Алиева привело к возвращению системы в три центрбека в сборной, но не к возвращению Малого. На стартовые матчи квалификации ЧМ-2026 он вызван не был. Али Ханалиевич говорил об омоложении сборной и казалось, что это в том числе касается Малого. 

При этом, сам Сергей не растерял мотивацию и даже в своих соцсетях периодически намекал, что он хочет играть. В частности, он привел в пример 37-летнего защитника "Интера" Франческо Ачерби (Малому 34 года), заявив: "Почему в Италии нет предвзятого отношения к возрастным футболистам?". Иронично, что на днях итальянец выступил с резким заявлением и отказался от вызова в сборную (пишут про конфликт со Спаллетти). 

И справедливости ради, Сергей в апреле-мае проявил себя как истинный лидер "Ордабасы". Был хладнокровен, стабилен и к тому же результативен. В последних четырех матчах КПЛ с его участием, центрбек забил три мяча, в том числе очень важные в играх с "Атырау" и "Женисом".

 

Подобной эффективности при стандартах нет ни у одного из наших центрбеков, вероятно, в том числе на это обратил внимание Али Ханалиевич. 

В итоге, завершение карьеры Александра Марочкина и отсутствие новых, по-настоящему качественных ЦЗ в сезоне привело к вызову Малого в сборную. Причем, Сергей почти наверняка сыграет с Северной Македонией. 

Еще до травмы Алибека Касыма в тренерском штабе сборной обсуждался вариант с тройкой защитников в лице Марата Быстрова, Малого и Алипа. В то время как игра Касыма и Адильбека Жумаханова не убеждала тренеров сборной. 

Повреждение Касыма автоматически ограничило варианты для Алиева. Малый вполне может воспользоваться своим шансом и доиграть как минимум этот цикл в качестве игрока основы сборной. Тем более есть у Сергея и персональная мотивация. Сейчас у него 68 матчей за национальную команду. Выше него только Руслан Балтиев (75 игр) и Самат Смаков (77 матчей). В ближайший год, стабильно играя, у Малого есть шанс не только повторить, но и превзойти достижения легенд казахстанского футбола. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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