Лидер обороны "Актобе" Алибек Касым вновь не сможет помочь сборной Казахстана в матче отборочного цикла ЧМ-2026 и это почти наверняка заставит Али Алиева вернуться к варианту с одним из заслуженных ветеранов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Сергей Малый заслужил камбэк в команду и что может повлиять на его мотивацию.

Как известно, Малого постепенно начали отодвигать от основы еще при Магомеде Адиеве, позже Станислав Черчесов основной видел пару с участием Алибека Касыма и Нуралы Алипа, попутно отказавшись от системы в три ЦЗ.

Назначение Али Алиева привело к возвращению системы в три центрбека в сборной, но не к возвращению Малого. На стартовые матчи квалификации ЧМ-2026 он вызван не был. Али Ханалиевич говорил об омоложении сборной и казалось, что это в том числе касается Малого.

При этом, сам Сергей не растерял мотивацию и даже в своих соцсетях периодически намекал, что он хочет играть. В частности, он привел в пример 37-летнего защитника "Интера" Франческо Ачерби (Малому 34 года), заявив: "Почему в Италии нет предвзятого отношения к возрастным футболистам?". Иронично, что на днях итальянец выступил с резким заявлением и отказался от вызова в сборную (пишут про конфликт со Спаллетти).

И справедливости ради, Сергей в апреле-мае проявил себя как истинный лидер "Ордабасы". Был хладнокровен, стабилен и к тому же результативен. В последних четырех матчах КПЛ с его участием, центрбек забил три мяча, в том числе очень важные в играх с "Атырау" и "Женисом".

Подобной эффективности при стандартах нет ни у одного из наших центрбеков, вероятно, в том числе на это обратил внимание Али Ханалиевич.

В итоге, завершение карьеры Александра Марочкина и отсутствие новых, по-настоящему качественных ЦЗ в сезоне привело к вызову Малого в сборную. Причем, Сергей почти наверняка сыграет с Северной Македонией.

Еще до травмы Алибека Касыма в тренерском штабе сборной обсуждался вариант с тройкой защитников в лице Марата Быстрова, Малого и Алипа. В то время как игра Касыма и Адильбека Жумаханова не убеждала тренеров сборной.

Повреждение Касыма автоматически ограничило варианты для Алиева. Малый вполне может воспользоваться своим шансом и доиграть как минимум этот цикл в качестве игрока основы сборной. Тем более есть у Сергея и персональная мотивация. Сейчас у него 68 матчей за национальную команду. Выше него только Руслан Балтиев (75 игр) и Самат Смаков (77 матчей). В ближайший год, стабильно играя, у Малого есть шанс не только повторить, но и превзойти достижения легенд казахстанского футбола.