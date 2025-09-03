Лёгкая победа? Тренер сборной Уэльса сделал заявление о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отбора к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.
"Я не говорил, что мы плохо сыграли в обороне против Бельгии. Нужно было лишь подкорректировать пару моментов, потому что у бельгийцев и казахстанцев разный профиль игроков. Я видел немало молодых футболистов Казахстана — это будущее вашей сборной.
Завтра будет сложный матч, вне зависимости от обстоятельств. Сюда никто не может приехать и рассчитывать на лёгкую победу. Что касается искусственного газона — для наших игроков это непривычная поверхность, мало кто играет на ней регулярно. Но качество поля здесь очень хорошее", — цитирует слова Беллами BorodAbata.kz.
Напомним, 4 сентября сборная Казахстана проведёт домашний матч против команды Уэльса в Астане, а уже 7 сентября сыграет в Брюсселе с национальной сборной Бельгии. После трёх туров квалификации подопечные Али Алиева занимают четвёртую строчку в группе, набрав три очка.
