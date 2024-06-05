Легионер сборной Казахстана прокомментировал приход Черчесова

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 11:57
©КФФ

Полузащитник подмосковных "Химок" и сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz.

– Вы рады, что сможете поработать по Станиславом Саламовичем?

– Конечно, Черчесов – большой тренер. Россия прошла далеко на домашнем чемпионате мира. Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов. Немного досадно, что Адиев ушел из команды, он многое дал нашей сборной, - приводит слова Скворцова Metaratings.ru.

– Вас не смущает, что в последнее время Черчесов не очень востребован в российском клубном футболе?

– Не мне решать, кого приглашать в сборную на пост тренера. Я же не знаю, почему его не назначали российские клубы.

– Какие задачи сейчас стоят перед сборной Казахстана?

– Наша задача – это выходить на каждую игру и побеждать. Защищать цвета своей страны – это большая честь.

Новому главному тренеру сборной Казахстана вынесли вердикт

3 июня Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Сообщалось, что с ним подписан контракт по схеме "2+2".

Ранее Магомед Адиев высказался о своем преемнике Станиславе Черчесове. 

Метки:
Черчесов Станислав Химки ФК Сборная РК по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:50
Сборные
Неожиданным исходом завершился матч Казахстана против Грузии
Вчера , 22:30
Сборные
"С Мусаевичем стали близкими людьми". Алип - о прощании с Адиевым, Черчесове и возвращении Исламхана
Вчера , 21:22
Сборные
Назначение Черчесова в сборную Казахстана вызвало вопросы у Газзаева
Вчера , 20:25
Сборные
Адиев трогательно попрощался со сборной Казахстана (Видео)
Вчера , 19:37
Сборные
Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление
Вчера , 19:22
Сборные
Глава КФФ рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов
Вчера , 16:31
Сборные
Футболист за 100 миллионов в одиночку "уничтожил" самую титулованную сборную: видео
Вчера , 14:20
Сборные
Станислав Черчесов посетит матч сборной Казахстана: подробности
Вчера , 12:21
Сборные
Холанд оформил хет-трик за Норвегию и приблизился к рекорду
Вчера , 09:40
Сборные
Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»