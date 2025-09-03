Легендарный нападающий озвучил точный исход матча Казахстан - Уэльс

Легендарный в прошлом форвард "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой назвал фаворита матча Казахстан - Уэльс, передают Vesti.kz.

Команды сыграют 4 сентября в Астане в рамках пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

"Жду тут равной игры, тяжёлый выезд будет для валлийцев. Но всё же с минимальным счётом, скорее всего, выиграют гости.

Уэльс изначально котировался как один из фаворитов на финиш в топ-2 группы. Из равных оппонентов у него есть только Бельгия. Хотя Северная Македония и Казахстан определённое сопротивление ему тоже могут оказать. Начала сборная отбор с трёх матчей без проигрышей – 3:1 с казахстанцами, 1:1 с македонцами и 3:0 с Лихтенштейном.

Но вот в четвертом матче квалификации валлийцы потерпели неудачу, как раз со своим главным конкурентом – Бельгией. Результативную они устроили игру, забили семь голов на двоих, но победителями из этого противостояния вышли бельгийцы – 4:3. С семью баллами Уэльс теперь располагается на втором месте. Другие сборные сыграли разное количество матчей, так что пока эта вторая строчка ещё ничего не означает.

Казахстан после трех туров отбора имеет в активе уже три очка, что достаточно неплохо, вспоминая как сборная провела год назад Лигу наций. Но с той неудачи много поменялось, сменился главный тренер. И во втором матче квалификации ЧМ казахстанцы набрали три балла в игре с Лихтенштейном – ожидаемая победа 2:0.

Однако в двух других встречах проигрывала сборная – 1:3 с Уэльсом и 0:1 от Северной Македонии. Особенно с македонцами сборная неплохо выглядела, на ничью явно наиграла, моментов больше соперника создавала, но вот не повезло. С тремя очками Казахстан теперь идет на четвёртом месте. Отставание от третьей Бельгии насчитывает одно очко, а от Уэльса, имеющего на одну игру больше – четыре.

Жду тут борьбы. Разгрома от гостей точно не будет, Казахстан будет надёжен. Но всё же уровень валлийцев выше, они уже близки к тому, чтобы создать очень комфортный отрыв от преследователей в группе. Но, как я сказал, игра будет не односторонней, вероятно, счёт будет не таким крупным.

Моя ставка тут – точный счёт 1:2", - приводит его слова ВсеПроСпорт.ру.

Группа J

Северная Македония – 8 очков (4 матча)

Уэльс – 7 очков (4 матча)

Бельгия – 4 очка (2 матча)

Казахстан – 3 очка (3 матча)

Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)

Ранее в сборной Казахстана приняли решение по Тагыбергену и защитнику "Астаны". Также был назван точный счёт предстоящего матча с Уэльсом.