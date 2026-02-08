Легендарный бразильский футболист принял решение о завершении карьеры

34-летний нападающий бразильского "Сантоса" Неймар Жуниор рассматривает возможность завершения карьеры уже в этом году, если не будет вызван на грядущий чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, участие в мировом первенстве и завоевание титула остаются для него единственной мотивацией продолжать играть.

Восстановление после травмы

В декабре Неймар перенёс артроскопию колена после разрыва медиального мениска. Сейчас он активно работает над возвращением в форму, чтобы иметь шанс попасть в состав сборной Бразилии. Последний раз форвард выступал за национальную команду в октябре 2023 года, когда получил серьёзную травму крестообразной связки.

Карьерные достижения

Неймар остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами и вторым по количеству матчей — 128. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, победителем Лиги чемпионов 2015 года и Кубка Либертадорес 2011 года. В клубной карьере футболист выигрывал чемпионаты Испании с "Барселоной" и Франции с ПСЖ, а также множество национальных и международных кубков, включая Кубок конфедераций 2013 года.

Действующее соглашение Неймара с "Сантосом" рассчитано до конца 2026 года, а его рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ранее пояснял, что форвард пока не набрал оптимальную форму после травмы, поэтому в состав команды не включался.

"Я измотан". Неймар задумался о завершении карьеры