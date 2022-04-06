Кто, если не Карпович? Кого могут назначить новым главным тренером сборной Казахстана

©ФК "Кайрат"
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Сегодня 17:27

Новость об уходе Андрея Карповича из сборной Казахстана не подтверждена официально, и высока вероятность, что нынешний тренер "Кызыл-Жара" продолжит работу в национальной команде. Однако корреспондент Vesti.kz собрал гипотетический список из кандидатов, которые могли бы претендовать на пост, если он вдруг станет вакантным. 

Вариант № 1. Оптимальный 

Григорий Бабаян

К экс-тренеру "Астаны" и "Тобола" уже не раз обращались из федерации по поводу поста главного наставника сборной, но пока союза не сложилось. Летом у Григория Константиновича завершается контракт с ЦСКА. Работа в рамках большого клуба из Москвы оказалась достаточно интересной, но, вероятно, амбиции Бабаяна все-таки выше, чем просто ассистент главного тренера, пусть даже и в ЦСКА. 

Из казахстанских специалистов Бабаян представляется самым интересным кандидатом, он уже обладает внушительным международным опытом, постоянно ищет развития, лично знаком и работал практически со всеми лидерами сборной.

Плюс он знает реалии казахстанского футбола, но при этом доказал, что может построить отлаженный и дисциплинированный механизм работы, как это было в "Тоболе". 

Вариант № 2. Статусный и сложный 

Курбан Бердыев

Положение "Кайрата" пока выглядит стабильным, и даже намеков на то, что Бердыев вдруг покинет клуб, нет. Но в теории в руководстве КФФ может возникнуть идея с тренером, чье имя не вызывает вопросов в футбольной среде. Для Бердыева работа в сборной, опять же, не столь трудоемка, как клубная, она вполне может заинтересовать, прямо скажем, уже достаточно возрастного специалиста. 

Однако, опять же, подчеркнем, для того, чтобы Бердыев пришел в сборную, необходима совокупность важных факторов, и пока это представляется едва ли возможным.  

Вариант № 3. Скромный, но интересный 

Владимир Чебурин 

Казахстанский тренер обладает отличным бэкграундом работы в Литве, но восприятие его фигуры на родине несколько размытое. Ведь странно, что Чебурин, добившись многого сначала в "Судуве", а затем в "Жальгирисе", за пять с лишним лет так и не получил конкретное предложение от больших клубов в КПЛ. 

Вряд ли в КФФ котируют Чебурина выше Карповича, ведь успехи в скромном чемпионате Литвы, возможно, расцениваются даже ниже, чем средние показатели в КПЛ.  

Вариант № 4. Авантюрный

Владимир Вайсс  

Опять же, ничто не указывает, что федерация обратит внимание на кандидатуру экс-тренера "Кайрата", но со спортивной точки зрения для этого есть основания. Несколько значительных штрихов к портрету Вайсса: он работал в Казахстане, дважды руководил сборными (опыт с родной Словакией можно назвать очень успешным), его команды играют в достаточно зрелищный футбол. 

Контракт Вайсса с братиславским "Слованом", судя по всему, истекает летом этого года, а значит, серьезных препятствий для потенциальных переговоров возникнуть не должно. Ну и еще одна не очевидная, но занятная деталь - в ближайшем розыгрыше Лиги наций Казахстану предстоит сыграть два матча против сборной Словакии. Вайсс против Словакии - красивый сюжет, не правда ли?    

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Метки:
Сборная РК по футболу КФФ Вайсс Владимир Чебурин Владимир Карпович Андрей Бердыев Курбан


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