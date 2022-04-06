Решена судьба Карповича в сборной Казахстана по футболу

В Казахстанской федерации футбола приняли решение относительно дальнейшего сотрудничества с Андреем Карповичем в национальной сборной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, на днях 41-летний специалист провел встречу с президентом КФФ Адилетом Барменкуловым, где Карповича поблагодарили за проделанную работу и сообщили о непродлении контракта.

Таким образом, тренер продолжит работу в "Кызыл-Жаре", а у сборной Казахстана будет новый главный тренер.

Напомним, Карпович исполнял обязанности главного тренера сборной Казахстана и руководил командой в двух стыковых матчах Лиги наций с Молдовой. По итогам противостояния Казахстан сохранил место в дивизионе С.

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