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Назван новый тренер сборной Казахстана по футболу

Назван новый тренер сборной Казахстана по футболу
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Сборные

42-летний специалист Григорий Бабаян имеет предложение возглавить сборную Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, Бабаян обдумывает его. Ранее с 2008 по 2014 годы казахстанский специалист уже входил в тренерский штаб национальной команды. Затем он работал тренером в "Астане" и "Тоболе".

Сейчас казахстанец является ассистентом главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Соглашение Бабаяна с московским клубом истекает в конце мая этого года.

Напомним, что ранее стало известно, что Казахстанская федерация футбола не будет продлевать контракт с Андреем Карповичем, который руководил командой в стыковых матчах Лиги наций против Молдовы и сохранил прописку в дивизионе C.

Добавим, что в июне сборная Казахстана стартует в новом розыгрыше турнира. Соперниками национальной команды будут сборные Словакии, Беларуси и Азербайджана.

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Метки:
Бабаян Григорий Карпович Андрей Сборная РК по футболу ЦСКА Лига наций

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