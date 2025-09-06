Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд

Криштиану Роналду забил гол в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Армении, доведя свой общий счёт голов до невероятных 941 за карьеру, сообщают Vesti.kz.

Он оформил взятие ворот на 21-й минуте, сделав счет 2:0. В первом тайме матча в Ереване Португалия ведет со счетом 3:0.

Ближайший конкурент Роналду - Лионель Месси, у которого 879 голов. Замыкает историческую тройку бразильский король футбола Пеле с 762 результативными ударами.

На клубном уровне португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", с которым связан контрактом до лета 2027 года.

