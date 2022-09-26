Красиво? Суперфинт игрока сборной Казахстана в Лиге наций попал на видео

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 19:46
©Мейірбек Тажкуранов

Атакующий полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов показал эффектный финт в матче с Азербайджаном в Лиге наций, а видео с приемами мяча опубликовала пресс-служба КФФ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Баку завершился победой хозяев поля, а 24-летний полузащитник переиграл конкурента на фланге.

Добавим, что Казахстан досрочно выиграл третью группу в дивизионе С, а один из самых техничных игроков команды отметился голевой передачей.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Азербайджан

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