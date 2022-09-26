Красиво? Суперфинт игрока сборной Казахстана в Лиге наций попал на видео

Атакующий полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов показал эффектный финт в матче с Азербайджаном в Лиге наций, а видео с приемами мяча опубликовала пресс-служба КФФ, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Баку завершился победой хозяев поля, а 24-летний полузащитник переиграл конкурента на фланге.
Добавим, что Казахстан досрочно выиграл третью группу в дивизионе С, а один из самых техничных игроков команды отметился голевой передачей.
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