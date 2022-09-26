Алип? Определены лучшие игроки после триумфа Казахстана в Лиге наций

Пять игроков сборной Казахстана по футболу вошли в состав команды третьей группы дивизиона С Лиги наций по версии whoscored.com, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева досрочно выиграли квартет.

Казахстанцы выиграли четыре матча из шести, набрав 13 очков и, помимо победы в третьей группе дивизиона, еще вышли в стыковые игры Евро-2024.

В топ-11 были отобраны вратарь Игорь Шацкий, полузащитники Михаил Габышев, Аслан Дарабаев, Ян Вороговский и форвард Абат Аймбетов.

Могли претендовать на попадание в символическую сборную казахстанские защитники, но команда Адиева крупно проиграла в Баку. Нуралы Алип был удален, а Александр Марочкин отправил мяч в свои ворота.

Сборная Казахстана разгромно проиграла Азербайджану в матче Лиги наций с удалением и автоголом

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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