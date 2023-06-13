"Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 14:30
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о ближайшем матче против Сан-Марино и вызове новичка команды Александра Зуева. 

"Я ожидаю тяжелый матч против Сан-Марино, поскольку скорее всего они сыграют в закрытый футбол. Игроки Сан-Марино? Никого не знаю, только слышал, что там бизнесмены, кто-то на мебельной фабрике работает. 

Зуев? Пока прошло всего несколько тренировок, думаю он наберет ход и поможет команде (разговор состоялся до информации о полученной травме игрока). Он выступает в РПЛ, это все-таки уровень. Конкуренция всегда хорошо, она позволяет расти. А играть будет тот, кто сильнее", - отметил Самородов. 

Напомним, что в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана сыграет против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня). На данный момент, после двух туров квалификации команда Магомеда Адиева имеет в своем активе три очка. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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