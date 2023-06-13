"Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о ближайшем матче против Сан-Марино и вызове новичка команды Александра Зуева.

"Я ожидаю тяжелый матч против Сан-Марино, поскольку скорее всего они сыграют в закрытый футбол. Игроки Сан-Марино? Никого не знаю, только слышал, что там бизнесмены, кто-то на мебельной фабрике работает.

Зуев? Пока прошло всего несколько тренировок, думаю он наберет ход и поможет команде (разговор состоялся до информации о полученной травме игрока). Он выступает в РПЛ, это все-таки уровень. Конкуренция всегда хорошо, она позволяет расти. А играть будет тот, кто сильнее", - отметил Самородов.