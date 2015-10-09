Конкурент Анарбекова: новый тренер сборной Казахстана сделает ставку на Покатилова?

Опытный казахстанский голкипер Стас Покатилов имеет высокие шансы вновь стать важной фигурой в сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему это вполне логично.

В этом месяце Покатилову исполнилось 33 года, и он является одним из лидеров азербайджанского "Сабаха", который после 16 туров местного чемпионата лидирует в первенстве, опережая на один балл "Карабах".

Покатилов не оставляет шансов конкурентам

В текущей кампании Покатилов играет во всех турнирах без замен - это 16 матчей в чемпионате, шесть игр в еврокубковой квалификации, одна встреча в национальном кубке. И ни в одном из 23 матчей не играл другой вратарь, хотя в команде также есть экс-голкипер сборной Азербайджана Ниджат Мехбалиев и ещё один местный страж ворот Рустам Самигуллин.

Однако Покатилов своей игрой не оставляет других вариантов для литовского главного тренера Валдаса Дамбраускаса, кроме как предоставлять игровое время только ему. В 23 матчах казахстанец пропустил 20 голов и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. У "Сабаха" лучшая оборона в чемпионате.

Меньше чем за год стал лидером на поле

Покатилов перебрался в азербайджанский коллектив в январе 2025 года. Вряд ли он мог подумать, что меньше чем через год уже будет выводить на поле партнёров по команде с капитанской повязкой. Но реальность такова.

Да, Покатилов - не первый капитан "Сабаха". Есть словацкий нападающий Павол Шафранко, но он выбыл из строя из-за серьёзной травмы до конца сезона 2025/26. Есть местный защитник Амин Сейдиев, который бывает капитаном, когда выходит на поле в стартовом составе. Однако это происходит не так часто, так как он не является первым номером на своей позиции.

Поэтому в семи матчах этого сезона и в последних четырёх встречах капитаном "Сабаха" был Покатилов. В матчах, когда он получает честь выводить команду на поле, коллектив добыл шесть побед и допустил только одну ничью. Вполне фартовый капитан, не так ли? Причём в одном из таких матчей был обыгран участник общего этапа Лиги чемпионов "Карабах" (2:1).

Новый тренер сборной может сделать акцент на Покатилова

Пока неизвестно, кто станет новым рулевым сборной Казахстана, однако сам факт того, что в команду придёт другой тренер - приведёт к определённым изменениям. Да, в Казахстане сейчас есть что-то вроде "культа Темирлана Анарбекова", который проводит впечатляющий отрезок и стал чуть ли не главным лицом казахстанского футбола.

Но новый тренерский штаб может обратить внимание на то, что Покатилов - капитан и лидер команды, которая борется за чемпионство и лидирует в зарубежном чемпионате. Да и возраст 33 года не должен никого смущать, так как тот же Игорь Шацкий, недавний первый номер сборной, застолбил за собой это звание в 2022 году, когда ему тоже было 33. Для вратаря это ещё вполне рабочий возраст с неплохим запасом, если позволяет здоровье.

В последнее время Покатилов мало играл за сборную - всего три матча за четыре года. В уходящем году он принял участие только в июньском спарринге с Беларусью (1:4), а в прошлом году получил от Станислава Черчесова шансы в играх с Австрией (0:2) и Норвегией (0:5).

При Магомеде Адиеве, в 2022-2023 годы, он вообще не вызывался в сборную. Причём тогдашний рулевой намекал на то, что Покатилов - не тот вратарь, который смирится с ролью запасного. Поэтому российский наставник решил не вызывать голкипера, чтобы не было внутренних обид и конфликтов.

Причём создаётся ощущение, что в этом году было нечто похожее. Пять из восьми матчей отборочного цикла ЧМ-2026 Покатилов пропустил, его вообще не было в расположении сборной. И только в трёх играх он был запасным. Были случаи, когда Стас приезжал в команду, был запасным или играл в одной встрече, а на вторую уже не оставался и покидал расположение команды. Связано ли это с характером вратаря и его нежеланием принимать роль запасного - сказать сложно.

Если Покатилов будет также стабильно играть в "Сабахе", быть капитаном и бороться за чемпионство, то есть все основания для того, чтобы претендовать на звание первого номера в сборной. Тем более с новым тренерским штабом. Поэтому ставить крест на уроженце Уральска в национальной команде ещё рано.

Отметим, что сейчас азербайджанские клубы ушли на перерыв. Следующая игра "Сабаха" в чемпионате состоится только 23 января.

Фото: ФК "Сабах" (1,2), КФФ (3,4)©️

