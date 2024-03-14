Комментатор ESPN назвал условие сенсации в матче Казахстана и Греции за путевку на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
14 марта 16:38
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Обозреватель и комментатор матчей на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о шансах сборной Казахстана по футболу в рамках плей-офф Лиги наций за путевку на чемпионат Европы против Греции.

21 марта в Афинах казахстанские футболисты сыграют с Грецией. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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"Казахстан произвел приятное впечатление. В последние пару лет замечен устойчивый рост результатов команды. Похоже, что это лучшее поколение игроков, которые находятся на пике своих возможностей. Тем не менее, для успеха над таким крепким коллективом, как Греция - этого будет мало. Сравните чемпионат, уровень легионеров и ментальность. К тому же Казахстан намного хуже играет в выездных матчах. Если бы игра состоялась в Казахстане, то я мог бы поставить на сенсацию. В этой игре все предрешено. Испортить все могут только сами греки", - отметил Бисли.

В данный момент сборная Казахстана проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. В рамках подготовительного процесса команда сыграет товарищеский матч с Туркменистаном. Игра состоится сегодня, 14 марта.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Греция Лига наций Футбол

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