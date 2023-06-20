"Команда уже верит в себя". Футболист сборной рассказал о мотивационной речи Адиева

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров рассказал, как на команду подействовала мотивационная речь главного тренера команды Магомеда Адиева, передают Vesti.kz. В интервью после победы над Северной Ирландией футболист, которому в этот день исполнилось 31, отметил, что это лучший подарок на день рождения.

"Хочу передать привет всему Казахстану, всем болельщикам нашим. Магомед Мусаевич сказал перед игрой в раздевалке, перед тем, как нам выходить: "Давайте сегодня так сделаем, чтобы Казахстан не спал! Чтобы они радовались!" И мы этими словами прониклись. И когда мы выиграли, прозвучал свисток, и я в первую очередь подумал об этом. Что сейчас весь Казахстан рад. Если даже и уснут, то с хорошим настроением.

Я сказал большое спасибо команде за такой подарок. Этот день рождения я запомню на всю жизнь. Потому что эта победа настолько приятная! Забить в конце, дотерпели. Причем играли очень хорошо, я считаю, и не оборонялись, а именно играли в свой футбол, в тот, который нам сейчас Магомед Мусаевич во главе со своим тренерским штабом хочет привить. И мы стараемся.

От соперника, если честно, лично я ожидал, что начнет с первых минут нас гнать, но то ли мы были так хороши, то ли они не были до конца готовы. Может быть, они нас недооценили. И это сыграло злую шутку с ними.

В целом, настрой был, как и на все команды - играть в футбол, верить в себя. Команда уже верит в себя. Победы есть. И мы будем работать для дальнейших побед", - сказал Быстров в интервью КФФ.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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