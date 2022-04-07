В КФФ сделали заявление по новому главному тренеру сборной Казахстана

Глава пресс-службы Казахстанской федерации футбола (КФФ) Гульмира Шутанова отреагировала на возможное назначение тренера московского ЦСКА Григория Бабаяна в национальную сборную.

Ранее появилась информация, что казахстанский специалист может принять команду после Андрея Карповича, с которым не будут продлевать контракт.

"Бабаян может возглавить сборную Казахстана? Прошу дождаться официальной информации", - сказала Шутанова в комментарии для Sport24.

Бабаян отреагировал на предложение возглавить сборную Казахстана

Бабаян работал главным тренером в "Астане" и "Тоболе". 42-летний специалист входит в тренерский штаб ЦСКА с июня прошлого года.

Что касается Карповича, то он руководил национальной командой в двух матчах в Лиге наций: Казахстан обыграл Молдову и сохранил место в дивизионе С.

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