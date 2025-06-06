В Казахстане обратились к сборной Узбекистана после выхода на ЧМ-2026 по футболу

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ) поздравила сборную Узбекстана с историческим выходом на чемпионат мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

"Искренне поздравляем сборную Узбекистана с исторической квалификацией на чемпионат мира 2026 года! Это большая победа для всего центральноазиатского футбола. Давайте разделим радость братской страны вместе. Пусть успех сопутствует вам на мировой арене и принесет вам еще много победных дней! Поздравляем, братья!", - говорится в сообщении.





Напомним, сборная Узбекистана обеспечила себе участие на ЧМ-2026 после ничьей в матче с командой ОАЭ (0:0) в отборочном турнире зоны АФК. Также из группы А в финальную часть мундиаля пробилась сборная Ирана.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах - США, Канаде и Мексике.