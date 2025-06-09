Казахстан заслужил победу больше? Тренер сборной Северной Македонии дал честный ответ

Ассистент главного тренера сборной Северной Македонии Роберт Стояновски оценил победу над Казахстаном. Команды встречались в рамках четвертого тура квалификации ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Астане и завершился победой гостей со счетом 1:0.

"У нас было два разных тайма, но у нас была такая тактика, как и в игре с Бельгией. Во втором тайме мы старались экономить силы, это было нашей целью. Другой тактики у нас не было.

Заслужил ли Казахстан победы? Что ж, футбол таков. Мы не можем в каждой игре показывать максимум. С Уэльсом и Бельгией мы старались действовать активно, с Казахстаном это получалось сделать не всегда. В футболе бывают как хорошие моменты, так и плохие. К этой игре мы готовились, и мы ждали, что все будет именно так", - сказал Стояновски.