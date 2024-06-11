Казахстан выигрывает у Азербайджана после первого тайма

Завершился первый тайм товарищеского матча между национальными сборными Казахстана и Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

По итогам первой половины встречи в Сомбатхее (Венгрия) команда Казахстана побеждает со счетом 2:1.

Счет был открыт на второй минуте после гола Яна Вороговского, удачно подключившегося к розыгрышу углового.

На 28-й минуте Максим Самородов завершил стремительную контратаку и удвоил преимущество Казахстана.

Команда Азербайджана сумела сократить отставание на 42-й минуте после гола Махира Эмрели. В этом эпизоде не обошлось без рикошета от центрального защитника Алибека Касыма.