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Казахстан забил гол на 2-й минуте в матче с Азербайджаном

Казахстан забил гол на 2-й минуте в матче с Азербайджаном
©КФФ

Сборная Казахстана вышла вперед в товарищеском матче с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Мяч на второй минуте встречи забил защитник "Астаны" Ян Вороговский, поразивший ворота Шахруддина Магомедалиева после розыгрыша углового.

Напомним, встреча проходит на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхей.

Сборная Казахстана таком составе вышла на эту игру: Заруцкий, Алип, Быстров, Оразов, Тагыберген (к), Самородов, Вороговский, Аймбетов, Садыбеков, Марочкин, Касым.

Отметим, что голкипер "Астаны" Александр Заруцкий проводит дебютную игру в составе национальной команды.

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Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Вороговский Ян

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