Казахстан выиграл необычный матч перед битвой за путевку на Евро

Сегодня, 14 марта, в Дубае (ОАЭ) состоялся товарищеский матч между сборными Казахстана и Туркменистана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в закрытом режиме, поскольку подопечные Магомеда Адиева готовятся к стыковым матчам за выход на Евро-2024.

Казахстанские футболисты победили со счетом 2:0. Голы забили Ислам Чесноков (2-я минута) и Александр Зуев (47-я). Ассистами отметились Максим Самородов и Еркин Тапалов соответственно.

Напомним, 21 марта в Афинах Казахстан сыграет с Грецией на стадии плей-офф Лиги наций. В другом полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы.