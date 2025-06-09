В группе J отборочного турнира ЧМ-2026, в которой выступает сборная Казахстана по футболу появился новый лидер, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после домашнего матча подопечных Али Алиева против команды Северной Македонии. Гости одержали победу в этой игре, которая состоялась на поле "Астана Арены".

Единственный гол на 33-й минуте забил Александар Трайковски. Сборная Казахстана своими моментами не воспользовалась.

Таким образом, Северная Македония набрала восемь очков, вышла на первое место в группе, обойдя команду Уэльса, у которой семь баллов.

Сборная Казахстана с тремя баллами, занимает промежуточное третье место. У Бельгии, которая провела лишь одну встречу одно очко. Команда Лихтенштейна не набрала ни одного балла.

Отметим, что сегодня после матча Бельгия - Уэльс может поменяться лидер группы.

Турнирное положение в группе J:Северная Македония - 8 очков (4 игры)Уэльс - 7 очков (3 игры)Казахстан - 3 очка (3 игры)Бельгия - 1 очко (1 игра)Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)