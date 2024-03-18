Казахстан получил усиление перед матчем с Грецией за Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:01
©КФФ

Футболисты Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов, выступающие в Турции за "Бешикташ" и "Адана Демирспор" соответственно, присоединились к сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФФ, в ближайшее время ожидается приезд защитника "Зенита" Нуралы Алипа.

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

Подопечные Магомеда Адиева перед вояжем в Афины выиграли необычный матч, подробности - тут.

Ранее главный тренер сборной Греции Густаво Пойет высказался о своем будущем в преддверии матча с Казахстаном, с ее комментарием можно ознакомиться здесь.

 

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Аймбетов Абат Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:01
Сборные
Казахстан получил усиление перед матчем с Грецией за Евро-2024
Вчера , 23:30
Сборные
Лидер сборной Греции сыграл в драматичном матче за "Ливерпуль" перед встречей с Казахстаном
Вчера , 21:30
Сборные
Капитан сборной Греции высказался о матче с Казахстаном
Вчера , 19:00
Сборные
"Если будет предложение - посмотрим". Оразов - о матче с Грецией и трансфере в Европу
Вчера , 17:00
Сборные
Зайнутдинов сыграет на позиции Алипа в матче с Грецией - источник
Вчера , 15:20
Сборные
В сборной Греции рассказали о худшем сценарии перед битвой с Казахстаном за Евро
Вчера , 14:58
Сборные
Раскрыты планы Греции на матч отбора к Евро с Казахстаном
16 марта, 12:14
Сборные
Сборная Казахстана напугала Грецию перед матчем за ЕВРО-2024
16 марта, 07:30
Сборные
Главный творец чуда Казахстана назвал лучшего тренера мира
15 марта, 20:56
Сборные
Тренер сборной Туркменистана оценил игру Казахстана после поражения
© 2008 - 2024 ТОО «EML»