Казахстан получил усиление перед матчем с Грецией за Евро-2024

Футболисты Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов, выступающие в Турции за "Бешикташ" и "Адана Демирспор" соответственно, присоединились к сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФФ, в ближайшее время ожидается приезд защитника "Зенита" Нуралы Алипа.

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

Подопечные Магомеда Адиева перед вояжем в Афины выиграли необычный матч, подробности - тут.

Ранее главный тренер сборной Греции Густаво Пойет высказался о своем будущем в преддверии матча с Казахстаном, с ее комментарием можно ознакомиться здесь.