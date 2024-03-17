В сборной Греции рассказали о худшем сценарии перед битвой с Казахстаном за Евро

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет высказался о своем будущем в преддверии матча с Казахстаном в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Раскрыты планы Греции на матч отбора к Евро с Казахстаном

"Мне нечего скрывать о своем положении. Мой контракт истекает 31 марта, это странная ситуация. Не для меня, как для игрока мой контракт уже заканчивался подобным образом, и это было сложнее, потому что я должен был играть, но все равно я не боялся и играл каждый раз до последней минуты.

В качестве тренера это проще, нет такого риска, но это создает неопределенность, особенно для моих коллег.

Они хотели бы знать, что произойдет в следующем месяце. Для меня это не новость, может быть, я ожидал, что что-то произойдет раньше, но я справился с ситуацией обычным образом, и мы примем решение в апреле.

Это сложно и для игроков, у нас были очень хорошие отношения. Когда дела идут хорошо, игроки чувствуют, что они в хорошем месте, мы проводим время вместе, мы вместе побеждаем, мы вместе празднуем, и мы часто общаемся, потому что я не провожу с ними время на тренировках ежедневно.

Есть отношения и вне футбола. Хуже всего для них было бы, если бы мы поехали на Евро, а меня там не было. Некоторые говорят, что это невозможно, но почему бы и нет? Это же футбол.

Я стараюсь не думать об этом, и именно это я скажу игрокам, когда мы встретимся. Мы должны сосредоточиться на играх и посмотреть, что будет дальше", - приводит его слова Sport24.gr.