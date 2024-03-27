Казахстан лишился матча со сборной из топ-10 рейтинга ФИФА

Сборная Казахстана по футболу могла провести матч с командой из топ-10 рейтинга ФИФА в случае выхода в финальную стадию чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

Напомним, Казахстан боролся за путевку на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций, но в полуфинале разгромно проиграл Греции (0:5). После подопечные Магомеда Адиева уступили на выезде и Люксембургу (1:2).

Как отмечает KazFootball.kz, на фоне этих результатов вариант с матчем против сборной из топ-10 рейтинга ФИФА отпал. Они должны были сыграть в рамках подготовки Казахстана к Евро-2024. Какая именно команда - не уточняется.

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Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит так:

1) Аргентина

2) Франция

3) Англия

4) Бельгия

5) Бразилия

6) Нидерланды

7) Португалия

8) Испания

9) Италия

10) Хорватия.

Добавим, что Грузия впервые в истории вышла на Евро-2024, обыграв по пенальти в финале плей-офф Лиги наций команду Греции. На групповом этапе континентального первенства сборная Грузии сыграет с командами Турции, Португалии и Чехии.

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Что касается Казахстана, то свой следующий матч сборная проведет 7 июня - сыграет на выезде с Армении. После этого ожидается еще одна товарищеская игра против Азербайджана.