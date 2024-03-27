"Кайрат" отреагировал на гол своего воспитанника за сборную Казахстана

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Сегодня 08:54
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Футбольный клуб "Кайрат" прокомментировал дебютный гол своего воспитанника Адилета Садыбекова за сборную Казахстана в гостевом товарищеском матче с Люксембургом, передают Vesti.kz.

Садыбеков отличился уже на второй минуте, но хозяева поля впоследствии не только отыгрались, но и одержали волевую победу.

"Садыбеков забил дебютный гол за сборную Казахстана.

Товарищеский матч Люксембург - Казахстан завершился поражением нашей сборной со счетом 1:2.

В стартовом составе сборной впервые вышел полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков, который отыграл весь матч.

Уже на второй минуте Адик открыл счет в матче, забив после подачи Асхата Тагыбергена. Это его дебютный гол в третьем матче за национальную сборную", - пишет пресс-служба алматинского клуба.

С комментариями Садыбекова по матчу с Люксембургом можно ознакомиться здесь.

Метки:
КПЛ Кайрат ФК Футбол Сборная РК по футболу Люксембург

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