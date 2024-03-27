Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе

Полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался относительно прошедшего матча с Люксембургом (1:2) и прокомментировал свой дебютный гол в майке национальной команды.
- Адилет, какие эмоции после забитого гола и дебютного матча в основе сборной?
- Мне очень приятно забивать за сборную. В первую очередь благодарю партнеров по команде и тренерский штаб за доверие.
- Адиев сказал, что мы не справлялись с динамикой соперника в первом тайме, ты это ощущал?
- Да, соперник был быстрее в физическом плане, мы старались компактно держаться, больше отбирать и вылетать в атаку.
- Ты отыграл полный матч, в плане физических сил чувствовал себя нормально?
- В конце первого тайма было тяжеловато, поскольку темп игры был высокий. Но так, все нормально.
- Тебя сравнивают с Серхио Бускетсом, как относишься к этому?
- Это приятно, когда сравнивают с лучшим опорником мира, но я отталкиваюсь от своей игры.
- Ты уже смотрел сообщения в телефоне, поздравлений наверняка много?
- Нет, я не смотрел, я далек от социальных сетей.
- Есть ли у тебя осознание того, что уже в ближайшем цикле ты возможно будешь безоговорочным игроком основы сборной?
- Я буду держать свою форму, больше играть, не останавливаться, работать над собой.
- В будущем видишь себя в европейском чемпионате?
- Конечно, стараемся развиваться, тренироваться и стать еще лучше.
Напомним, что сборная Казахстана в прошедших двух матчах уступила Греции (0:5) и Люксембургу (1:2), не сумев пробиться в финальную часть чемпионата Европы.
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