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Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе

Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался относительно прошедшего матча с Люксембургом (1:2) и прокомментировал свой дебютный гол в майке национальной команды. 

- Адилет, какие эмоции после забитого гола и дебютного матча в основе сборной? 

- Мне очень приятно забивать за сборную. В первую очередь благодарю партнеров по команде и тренерский штаб за доверие. 

- Адиев сказал, что мы не справлялись с динамикой соперника в первом тайме, ты это ощущал? 

- Да, соперник был быстрее в физическом плане, мы старались компактно держаться, больше отбирать и вылетать в атаку. 

- Ты отыграл полный матч, в плане физических сил чувствовал себя нормально? 

- В конце первого тайма было тяжеловато, поскольку темп игры был высокий. Но так, все нормально. 

- Тебя сравнивают с Серхио Бускетсом, как относишься к этому? 

- Это приятно, когда сравнивают с лучшим опорником мира, но я отталкиваюсь от своей игры. 

- Ты уже смотрел сообщения в телефоне, поздравлений наверняка много? 

- Нет, я не смотрел, я далек от социальных сетей. 

- Есть ли у тебя осознание того, что уже в ближайшем цикле ты возможно будешь безоговорочным игроком основы сборной? 

- Я буду держать свою форму, больше играть, не останавливаться, работать над собой. 

- В будущем видишь себя в европейском чемпионате? 

- Конечно, стараемся развиваться, тренироваться и стать еще лучше. 

Напомним, что сборная Казахстана в прошедших двух матчах уступила Греции (0:5) и Люксембургу (1:2), не сумев пробиться в финальную часть чемпионата Европы. 

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Метки:
Сборная РК по футболу Люксембург Футбол

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