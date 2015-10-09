Капитан "Кайрата" получил травму за сборную

В Минске капитан сборной Беларуси и алматинского "Кайрата" Александр Мартынович получил неприятное повреждение в матче против Греции — защитнику выбили зуб прямо по ходу игры, передают Vesti.kz.

Футболист вышел на поле с капитанской повязкой, однако уже на 54-й минуте был заменён из-за травмы. Белорусы не смогли навязать борьбу сопернику и уступили с разгромным счётом 1:5.

Следующий поединок команда проведёт 8 сентября против Шотландии.

В тоже время "Кайрат" готовится к напряжённому отрезку сезона: на 14 сентября запланирован матч 23-го тура КПЛ с "Актобе", а 19 сентября алматинцы начнут выступление в общем этапе Лиги чемпионов, стартовав на выезде против "Спортинга" из Лиссабона.